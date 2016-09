LSVV komt net niet tot cadeau Wokke

TWEEDE KLASSE A - LSVV heeft trainer Sem Wokke ter ere van zijn 64e verjaardag net niet kunnen trakteren op een zege. Want de Langedijkers waren er zondagmiddag in Uitgeest dicht bij. Kort voor tijd leek na een vrije trap van Rob ter Burg de beslissing te vallen, het doelpunt werd echter geannuleerd wegens buitenspel. Het bleef dus 1-1.

,,We hebben twee punten te kort gekregen, want we hadden meer verdiend dan dit gelijkspel’’, meende Wokke. ,,Maar vorige week tegen Kennemers werden...