Sporting S-trainer Milton Macnack kijkt uit naar seizoen in derbyrijke vijfde klasse B

Martin de Haan Milton Macnack, hier op de training bij Sporting S, kijkt al uit naar het treffen met SSV. ,,Dit soort derby’s is het mooiste wat er is.”

SCHERMERHORN - De vijfde klasse B is dit jaar rijk aan derby’s. Voor het eerst in tijden spelen alle drie de Schermer clubs weer eens in één klasse en met WBSV en Graftdijk in dezelfde poule is er veel om naar uit te kijken voor de dorpsclubs.

Door Robin Kaandorp - 10-9-2016, 0:51 (Update 10-9-2016, 0:51)

En dat is iets wat Milton Macnack zeker gaat doen. De 46-jarige Purmerender werd bij Sporting S de opvolger van Joop de Jong en maakt zich op voor de eerste derby van het seizoen, thuis...