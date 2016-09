Prima opwarmer Reiger Boys, valse start Sportstars

NIJMEGEN - De vrouwen van eredivisionist hebben overtuigend de tweede ronde van de landelijke beker bereikt. De Heerhugowaardse ploeg won in Nijmegen met 0-12 van hoofdklasser Morado.

,,Het was een goede oefenwedstrijd", stelde coach Wouter Moraal. ,,Je weet van tevoren nooit helemaal wat je te wachten staat, maar we hebben het prima gedaan. We hebben in een hoog tempo gespeeld en heel veel kansen gecreëerd. De opdrachten werden goed uitgevoerd, we hebben voortdurend de rust bewaard en onze keepster (Jacky Reus, red.)...