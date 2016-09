FC Marlène mag in beker meteen aan de bak

HEERHUGOWAARD - Een ’gevaarlijke outsider’. Zo noemt Anouk Roest het naar de eredivisie zaalvoetbal gepromoveerde WSV/Shoepimp, waar hij zelf in het verleden als speler en trainer actief was. De huidige oefenmeester van FC Marlène verwacht dan ook dat zijn ploeg vrijdagavond in de eerste ronde van de KNVB beker meteen flink aan de bak moet.

Door Judit de Redelijkheid - 8-9-2016, 16:19 (Update 8-9-2016, 16:19)

Roest vindt het leuk dat de Apeldoornse club bij de aftrap van het nieuwe seizoen de tegenstander is. ,,Dat maakt het extra bijzonder”, zegt de oefenmeester, die...