Veel wijzigingen bij hockeyteams AMHC en Terriers

Foto Martin de Haan AMHC-coach Alexander Peulen geeft zijn spelers aanwzijzingen tijdens de training.

ALKMAAR/HEILOO - De belangrijkste hockeyteams van AMHC en Terriers hebben een aardige metamorfose achter de rug. ,,De selecties van veel ploegen in de Overgangsklasse zijn voor dit seizoen flink gewijzigd’’, beseft Terriers-coach Jeroen Visser in aanloop naar competitiestart van komende zondag. ,,Het zal dus nog wat tijd kosten voor de vaste patronen in het spel geslepen zijn.’’

Door Ton Rooseboom - 7-9-2016, 21:28 (Update 7-9-2016, 22:20)

De vrouwenploeg uit Heiloo begint met een zware wedstrijd tegen en in Nijmegen. ,,Vorig seizoen bereikten zij de play-offs. Nijmegen is dit jaar opnieuw favoriet’’,...