AFC’34 en LSVV verder in beker

ALKMAAR - AFC’34 en LSVV loten mee voor de eerste ronde van de knock-outfase van het bekertoernooi in district West 1.

Door Ton Rooseboom - 7-9-2016, 21:28 (Update 7-9-2016, 21:28)

AFC’34 kreeg woensdagvan de KNVB te horen dat het dinsdagavond wegens lichtuitval na 62 minuten bijeen 3-0 stand gestaakte duel tegen Foresters niet uitgespeeld zal worden. De Alkmaarse eersteklasser gaat met groepswinnaar ZOB (poule 4) naar de volgende ronde.

LSVV eindigde in poule 2 als tweede achter groepswinnaar Kolping Boys. In Hoorn werd er woensdagavond niet meer gescoord in de resterende 23...