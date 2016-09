AFC’34 verbaasd over desinteresse Foresters

ALKMAAR - Het licht ging dinsdagavond letterlijk uit bij AFC’34. En dus moest de bekerwedstrijd tegen Foresters na 62 minuten worden gestaakt. Op dat moment had de thuisploeg al een 3-0 voorsprong en stond de deur naar de knock-outfase van het bekertoernooi voor de Alkmaarse eersteklasser wijd open.

Door Ton Rooseboom - 6-9-2016, 23:03 (Update 6-9-2016, 23:03)

Omdat er officieel geen uitslag door scheidsrechter Schipper op het (digitale) wedstrijdformulier kon worden gezet, is het afwachten of deze derde groepswedstrijd in poule 4 zal worden uitgespeeld. De vraag is of Foresters zin...