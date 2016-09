Van den Brom opent veld HSV

HEILOO - AZ-trainer John van den Brom zal zondagmiddag naar sportpark Maalwater in Heiloo komen om het nieuwe kunstgrasveld van voetbalclub HSV officieel te openen. Hij doet dit voorafgaand aan het competitieduel tegen Meervogels.

,,Er is lang en veelvuldig overleg met onder andere de gemeente Heiloo en de KNVB geweest over de noodzaak van dit nieuwe kunstgrasveld’’, zegt HSV-voorzitter Wim Leerling. ,,Wij zijn heel blij dat dit nu geresulteerd heeft in een heel mooi nieuw hoofdveld, waar Heiloo en HSV in het...