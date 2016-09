Chantal Molenkamp mentaal sterker naar Paralympics

Aangeleverde foto Chantal Molenkamp heeft een selfie gemaakt op het balkon van haar appartement in het Olympisch dorp.

RIO DE JANEIRO - Ruim twee weken na de sluiting van de Olympische Spelen beginnen woensdag in Rio de Janeiro de Paralympische Spelen. Zes gehandicapte sporters uit de regio Alkmaar zullen de komende tien dagen in actie komen.

Door Marcel Tabbers - 5-9-2016, 15:52 (Update 5-9-2016, 15:53)

Na Londen in 2012 is het de tweede keer dat Chantal Molenkamp zich wist te kwalificeren voor dit grootste toernooi ter wereld voor sporters met een handicap. In Rio zal de 25-jarige Alkmaarse vrijdag uitkomen op de 50 meter vrije slag in de categorie...