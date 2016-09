Ivar Slik op zoek naar andere wielerploeg

Archiefffot Cor Vos Ivar Slik werd vorig jaar voorafgaand aan Kuurne - Brussel - Kuurne geïnterviewd door de Vlaamse wielercommentator Michel Wuyts.

BERGEN - Ivar Slik moet voor volgend seizoen op zoek naar een andere wielerploeg. De 23-jarige renner uit Bergen heeft van het manangement van Roompot Orange Cycling Team te horen gekregen dat er na twee jaar geen plek meer is bij de Nederlandse formatie. Slik kwam in 2015 over van het Rabobank Development team, nadat hij als belofte een paar maanden stage had gelopen bij de profs van Belkin.

