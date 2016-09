LSVV wordt te ruim beloond met winst

TWEEDE KLASSE A - Misschien niet geheel verdiend is LSVV de competitie met een zege begonnen. De Langedijkers stonden op eigen veld tegen Kennemers lange tijd onder druk, maar konden hun voor rust verkregen 1-0 voorsprong over de streep trekken.

,,We hebben meer gekregen dan waar we eigenlijk recht op zouden hebben’’, was trainer Sem Wokke zo eerlijk om toe te geven. ,,Zo goed als we dinsdag in Hoorn voor de beker tegen Zwaluwen’30 speelden, zo stroef ging het tegen Kennemers. Eigenlijk...