Kolping Boys streeft niveau Uitgeest na

TWEEDE KLASSE A - De goede voorbereiding met puike prestaties in de groepsfase van het bekertoernooi heeft Kolping Boys bij de start van de competitie geen vervolg kunnen geven. De Oudorpers verloren op eigen veld met 0-2 van FC Uitgeest.

,,Dat is een domper, ja. Maar op zich niet verwonderlijk, want Uitgeest is opnieuw een van de titelkandidaten’’, meende Kolping-trainer Marc de Wilde. ,,Uitgeest heeft vorig seizoen lang meegedaan om de prijzen en ze hebben hun ploeg met veel spelers van de...