Werk aan de winkel voor Alkmaarsche Boys

TWEEDE KLASSE A - Alkmaarsche Boys verloor geflatteerd van De Blokkers. ,,Maar als je de doelpunten zo makkelijk weggeeft, is het ook wel verdiend.” Het werd 4-1.

Werk aan de winkel dus voor nieuwe trainer Marc van Wonderen. ,,Vooral verdedigend moeten we aan de slag. In de voorbereiding gaven we amper kansen weg, maar nu wist ik bij de eerste twee doelpunten niet wat ik zag. Ze konden zo vrij inkoppen.”

Overigens hadden bezoekers zeker voor rust niet achter hoeven te staan. Zo...