Heiloo Open golftoernooi wil vooral plezier uitstralen

Foto Martin de Haan Mariette Dahmes in actie op de golfbaan in Heiloo. Zij was de beste vrouw tijdens Heiloo Open.

GOLF - Na zaterdag was hij nog de beste in de hoogste categorie, maar op de slotdag van de jubileumeditie van het tweedaagse Heiloo Open golftoernooi eindigt Heiloo-speler Wim Buishand daarin als laatste. Met 119 slagen op achttien holes heeft hij er veertig meer nodig dan toernooiwinnaar Peter Kootker uit Den Helder, waardoor de Oudorper genoegen moet nemen met een uiteindelijke 32e plek. En dat doet hij. ,,Voor mijn doen ging het vandaag geweldig’’, lacht Buishand. ,,Je moet met plezier blijven spelen, ook al is het een competitie.’’

Door Dewi Hoijtink - 4-9-2016, 22:47 (Update 4-9-2016, 22:47)