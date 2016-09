Kolping Boys-vrouwen trekken drie punten over de streep bij rentree in de hoofdklasse

Foto Martin de Haan Doelpuntenmaakster Daisy Oosterink aan de bal in de wedstrijd tegen Victoria Boys.

VROUWEN HOOFDKLASSE - Terug in de hoofdklasse was het voor de vrouwen van Kolping Boys bij de seizoensstart tegen Victoria Boys vooral nog even wennen. Dat er wel meteen drie punten konden worden bijgeschreven (2-0) zorgde daarom voor tevreden gezichten.

Door Judit de Redelijkheidj.de.redelijkheid@hollandmediacombinatie.nl - 4-9-2016, 21:25 (Update 4-9-2016, 21:25)

Een blessurebehandeling voor Jill Stam biedt Kolping Boys de gelegenheid om even de koppen bij elkaar te steken. Het gaat in de wedstrijd tegen Victoria Boys, die een klein half uur onderweg is, immers nog niet helemaal naar wens. Verdedigster Lisa van...