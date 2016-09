Plange revelatie bij overtuigend AFC’34

EERSTE KLASSE A - Een bij vlagen imponerend AFC’34 is de competitie in de eerste klasse op overtuigende wijze gestart. In Utrecht-Zuilen werd het gepromoveerde Elinkwijk met 4-0 aan de kant gezet.

Door Gerard Klaver - 4-9-2016, 21:09 (Update 4-9-2016, 21:09)

De zomerperiode werd bij AFC’34 met de nodige onzekerheid ingegaan. Diverse sterkhouders verlieten de club, terwijl ook de technische staf vernieuwd moest worden. Met de komst van trainer Jethro Abram met in zijn kielzog assistent Noureddine Abdelaziz lijkt de ploeg er wel degelijk op vooruit te zijn gegaan, met daarbij...