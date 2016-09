Kers past goed op fraaie erelijst van Sint Pancras

Foto Martin de Haan Koos Jeroen Kers wint de eindsprint van de zes koploper in Sint Pancras.

WIELRENNEN - Van een gestolen overwinning was zaterdag in Sint Pancras geen sprake. Koos Jeroen Kers was in het criterium over 100 kilometer van start tot finish begin actief en bekroonde zijn sterke optreden met een dik verdiende zege.

Door Wilfred van den Hoven - 4-9-2016, 13:08 (Update 4-9-2016, 13:10)

Met Kers kreeg de Ronde van Sint Pancras dus opnieuw een sterke winnaar, want de historie van de wielerronde kent immers een imposante lijst met wielrenners die ooit ’Sint Pancras’ op hun naam schreven. Servais Knaven is hiervan wellicht de bekendste naam. De...