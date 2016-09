Zelfvertrouwen groot bij korfballers Apollo, bij DSO heerst de onzekerheid

Aangeleverde foto De ploeg van DSO viert de promotie naar de tweede klasse.

ALKMAAR - Voor de gepromoveerde korfbalploegen Apollo en DSO begint de competitie komend weekeinde met een thuiswedstrijd, wat in beide kampen als prettig wordt ervaren. De eerste schreden op een hoger niveau voor eigen publiek lijken makkelijker gezet te kunnen worden. Waar bij Apollo zelfvertrouwen overheerst, is bij DSO weinig over van de euforie na het behalen van de promotie.

Door Peter Couwenhoven - 1-9-2016, 18:19 (Update 1-9-2016, 18:19)

Door het vertrek van vier basisspelers heerst onzekerheid op De Oosterhout. Rachel Passchier en Jasmijn Polman geven prioriteit aan een maatschappelijke carrière,...