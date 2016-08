AZ maakt van opening kunstgrasveld feest voor AFC’34

Sportwethouder Pieter Dijkman aan het woord voordat hij de officiële aftrap op het kunstgrasveld van AFC'34 vericht.

ALKMAAR - Met een hattrick in de laatste acht minuten had Robert Mühren de uitslag op 0-7 bepaald. ,,Het zou een perfect feestje zijn geweest als we AZ binnen de vijf doelpunten hadden gehouden’’, zei trainer Jethro Abram van AFC’34. Niemand bij Alkmaarse amateurs treurde er echt om. De opening van het kunstgrasveld aan de Robonsbosweg was hoe dan ook een gedenkwaardige gebeurtenis voor de club.

Door Ton Rooseboom - 31-8-2016, 23:36 (Update 31-8-2016, 23:36)

,,Een mooie en zeker ook leerzame avond’’, vond Sem Kroon. De centrale verdediger van de eersteklasser...