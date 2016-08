LSVV zit in bekertoernooi op het vinkentouw

HOORN - De kans is groot dat LSVV samen met Kolping Boys als de winnaars uit de bus komen in poule 2 van de groepsfase in het regionale bekertoernooi. De Langedijker voetbalploeg verschafte zich dinsdagavond een goede uitgangspositie door Zwaluwen’30 op eigen veld met 0-3 te verslaan.

Door Ton Rooseboom - 30-8-2016, 23:14 (Update 30-8-2016, 23:16)

,,We zitten nu op het vinkentouw’’, zei LSVV-trainer Sem Wokke na de verrassende avond bij de zaterdag

eersteklasser in Hoorn. LSVV dient een week te wachten eer er duidelijkheid komt over de tweede plaats, die in...