AZ compenseert AFC’34 met opening kunstgrasveld

Foto Ed van de Pol Op de stoffige, oude grasmat gaf Vincent Janssen op 8 juli 2015 namens Nick Burger en keeper Joey Wiese hadden het nakijken.

ALKMAAR - Vijf jaar later dan oorspronkelijk de bedoeling was ligt er nu dan toch eindelijk kunstgras op het hoofdveld van AFC’34. ,,We hebben als club te lang stilgestaan. Dankzij deze verbetering van onze accommodatie kunnen we weer naar de toekomst kijken’’, zegt vicevoorzitter Sander Bouwer.

Door Ton Rooseboom - 30-8-2016, 23:00 (Update 30-8-2016, 23:00)

Op feestelijke wijze zal het veld woensdag in gebruik worden genomen. AZ is gestrikt als tegenstander voor dit officiële openingsduel. ,,Het is een soort compensatiewedstrijd. Heel fideel van AZ’’, stelt Brouwer. ,,Geeft aan dat de verhoudingen...