’Logisch als Alcmaria in het bekertoernooi verder gaat’

ALKMAAR - Alkmaarsche Boys, VV Bergen, FC Castricum, Dynamo, HSV, Kolping Boys en Meervogels zijn inmiddels zeker van kwalificatie voor de knock-outfase van het bekertoernooi in het district West 1.

Door Ton Rooseboom - 29-8-2016, 17:38 (Update 29-8-2016, 17:38)

Na afgelopen weekeinde zit een aantal regionale voetbalclubs in de wachtkamer, omdat er de komende dagen achterstallige wedstrijden worden ingehaald. Vrone, Limmen en AFC’34 of Foresters zullen de groepsfase wellicht overleven.

Ook vierdeklasser Alcmaria Victrix mag in principe rekenen op een voortzetting van het bekertoernooi, al is er veel verwarring over de ontknoping...