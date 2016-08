Alkmaarsche Boys met vertrouwen de competitie in

Foto Martin de Haan Mark Hondius van Jong Holland probeert weg te draaien bij Ferdy Kaleveld (links). Riduan Essalhi (8) kijkt namens Alkmaarsche Boys toe.

BEKER POULE 3 - De vonken spatten er zaterdag niet van af bij de stadsderby in het bekertoernooi. Daar was het krachtsverschil tussen thuisploeg Alkmaarse Boys en Jong Holland simpelweg te groot voor. ,,Dit biedt zeker perspectief voor de competitie’’, zei Marc van Wonderen, die dit seizoen zijn trainerschap bij Reiger Boys combineert met de club uit Overdie. ,,Het is goed om te zien dat de aanvallers en middenvelders bereid zijn hun verdedigende werk te doen. Er staat een team.’’

Door Ton Rooseboom - 28-8-2016, 23:32 (Update 28-8-2016, 23:32)

