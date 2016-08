Derby zal beslissen over vervolg beker

BEKER POULE 4 - AFC’34 werd afgelopen woensdag uitgeschakeld in de landelijke beker. Of dat toernooi opnieuw bereikt zal worden door de Alkmaarders wordt op 6 september bekend als de derby tegen Foresters beslist over wie er samen met ZOB verder gaat in de districtsbeker.

Het tot nog toe nog weinig succesvolle Foresters van oud-AFC’34-trainer David Zonneveld boekte immers zijn eerste seizoenzege door met 1-3 van DSOV te winnen.

AFC’34 ging met 2-1 onderuit bij zaterdagtweedeklasser ZOB. Met slechts twee basisspelers over van woensdag ging het voor het team van trainer Jethro Abram in de slotfase mis. Jesse Kroon, maker van de enige treffer, kreeg daarin rood en doelman Mike Wesselink brak zijn pink. Omdat de Alkmaarders al drie keer gewisseld hadden, eindigde het zo het duel met negen man. Verdediger Stan Snijders besloot het treffen daardoor als doelman. Vol op de aanval spelend waren daarna kansen op zowel 2-2 als 3-1, maar de score bleef nipt in het voordeel van de thuisploeg.