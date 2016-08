Degradatie is geen ramp voor softbalsters Alcmaria

Foto Martin de Haan Dagmar Stam probeert een honkloopster van Onze Gezellen uit te tikken.

SOFTBAL, SILVER LEAGUE SOFTBAL, SILVER LEAGUE - In een double ’van erop of eronder’ werd het eronder voor de softbalsters van Alcmaria Victrix. Na de 3-10 en 3-4 nederlagen tegen Onze Gezellen kan de Alkmaarse ploeg het spelen van degradatieduels amper nog ontlopen. Voor grote paniek zorgt dat niet aan het Honkpad. ,,We moeten gewoon lekker blijven ballen.”

Door Robin Kaandorp - 28-8-2016, 23:18 (Update 28-8-2016, 23:19)

Hoewel het nog drie keer tegen de andere concurrent Ban Topa speelt, hoeft er eigenlijk niet aan getwijfeld te worden dat Alcmaria op de...