Reiger Boys wil zich nog niet van troon laten stoten

BEKERVOETBAL, VROUWEN - Hoewel voor het eerst in lange tijd Reiger Boys de regionale hegemonie is kwijt geraakt in het vrouwenvoetbal liet de de Heerhugowaardse ploeg zien zich nog niet van de troon te willen laten stoten.

Tegen het inmiddels een klasse hoger acterende Kolping Boys was het elftal van nieuwe trainer Cor Smit op eigen veld met 2-0 de sterkste. Bonnie Smit was de gevierde vrouw, door zowel kort voor rust als kort na rust te scoren. Het vergezelt nu Jong...