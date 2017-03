Atlético Madrid koestert doelman Oblak

MADRID - Normaal gesproken is de Franse topspits Antoine Griezmann vaak de held bij Atlético Madrid, maar woensdag na de 0-0 tegen Bayer Leverkusen kreeg vooral doelman Jan Oblak een ovationeel applaus in stadion Vicente Calderón. De Sloveen had zijn ploeg met een aantal knappe reddingen uit de problemen gehouden. Na de overwinning van 4-2 in Duitsland was het doelpuntloze gelijkspel voldoende om de kwartfinales van de Champions League te halen.

,,Oblak is de beste doelman van de wereld'', zei Griezmann vol lof over zijn teamgenoot. ,,Hij laat dat bijna iedere wedstrijd zien en vandaag ook weer.'' Leverkusen probeerde het wel, maar stuitte steeds op de uitblinkende keeper van Atlético. Hoogtepunt voor Oblak was vooral de fase in de tweede helft waarin hij binnen enkele seconden drie kansen onschadelijk maakte.

,,Ik zag de bal aankomen en ging er voor'', zei de 24-jarige Sloveen. Ik reageerde daarna snel en kon nog twee keer redding brengen. Gelukkig lukte alles.'' Trainer Diego Simeone was duidelijk in zijn commentaar. ,,Oblak is fantastisch.''