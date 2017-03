Ajax strijdt voor plek in kwartfinale

AMSTERDAM - Ajax wil donderdagavond voor het eerst in veertien jaar de kwartfinale van een Europees bekertoernooi bereiken. De nummer twee van de eredivisie begint om 21.05 uur in een bomvolle ArenA met een achterstand van 2-1 aan de return tegen FC Kopenhagen in de achtste finales van de Europa League.

Door ANP - 16-3-2017, 4:10 (Update 16-3-2017, 4:10)

Trainer Peter Bosz kan geen beroep doen op de geschorste Davy Klaassen. Het heeft er alles van weg dat de aanvoerder van de club uit Amsterdam wordt vervangen door Donny van de Beek. Daley Sinkgraven is wel voldoende hersteld van een lichte hamstringblessure die hij afgelopen zondag opliep tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Twente.

FC Kopenhagen mist twee belangrijke spelers. Mathias Jorgensen, oud-speler van PSV, is geschorst. Rasmus Falk, de maker van de 1-0 vorige week, kampt met een voetblessure.