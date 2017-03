Middenvelder Ojo verlaat Willem II

ANP Middenvelder Ojo verlaat Willem II

TILBURG - Funso King Ojo vertrekt na het einde van dit seizoen bij Willem II. De Belgische middenvelder heeft besloten om zijn aflopende contract in Tilburg niet te verlengen.

Door ANP - 15-3-2017, 23:18 (Update 15-3-2017, 23:18)

De 25-jarige Ojo kwam in de zomer van 2015 van FC Dordrecht naar Willem II en is sindsdien een vaste waarde op het middenveld van de Brabanders. In twee seizoenen speelde hij tot dusver 59 wedstrijden.

In de eredivisie kwam Ojo eerder uit voor PSV en VVV-Venlo. Bij welke club zijn toekomst ligt, is nog niet bekend.