ANP Spanje met drie clubs in kwartfinales

NYON - Spanje is met drie clubs vertegenwoordigd in de kwartfinales van de Champions League. Na titelhouder Real Madrid en Barcelona verzekerde Atlético Madrid zich woensdagavond ten koste van Bayer Leverkusen eveneens van een plaats bij de laatste acht. Duitsland heeft met Bayern München en Borussia Dortmund nog twee kanshebbers op de titel. Leicester City (Engeland), Juventus (Italië) en AS Monaco (Frankrijk) zijn eveneens van de partij in de kwartfinales.

Door ANP - 15-3-2017, 22:57 (Update 15-3-2017, 22:57)

De loting is vrijdagmiddag op het hoofdkantoor van de UEFA in Nyon. Het gaat om een open procedure. Er zijn geen geplaatste clubs meer en ploegen uit hetzelfde land kunnen tegen elkaar uitkomen. Het team dat per paar als eerste wordt geloot, begint thuis.

De eerste wedstrijden in de kwartfinales worden gespeeld op 11 en 12 april. De return vinden op 18 en 19 april plaats.

De finale van de Champions League is op 3 juni in Wales.