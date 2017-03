Atlético Madrid komt niet meer in gevaar

ANP Atlético Madrid komt niet meer in gevaar

MADRID - Atlético Madrid is woensdagavond in de achtste finale van de Champions League in het eigen Vicente Calderon tegen Leverkusen niet meer in gevaar gekomen. De Spaanse formatie van de Argentijnse coach Diego Simeone kwam desondanks niet verder dan een gelijkspel (0-0) . Dat was wel meer dan voldoende nadat eerder in Duitsland met duidelijke cijfers (4-2) was gewonnen. Atlético staat voor de vierde achtereenvolgende keer in de kwartfinale.

Door ANP - 15-3-2017, 22:44 (Update 15-3-2017, 22:49)

Leverkusen, dat in Madrid tenminste drie keer had moeten scoren om kans op de volgende ronde te houden, gaf zich echter niet bij voorbaat gewonnen. De club wilde in elk geval onder geen beding worden afgestraft. Dat gebeurde ook niet, door geconcentreerd te verdedigen en waar mogelijk de aanval te kiezen.

De eerste kans was zelfs voor de Duitsers. Al na enkele minuten schoot Kevin Volland maar net voor het doel van Jan Oblak langs. De meeste kansen waren toch voor de thuisclub, de finalist in het toernooi van 2014 en 2016. Ángel Correa kreeg de meeste, maar slaagde er mede door het goede werk van keeper Bernd Leno niet in er ook maar één te verzilveren. Na ruim een uur mocht hij naar de kant.

Toch leek Leverkusen ook in het tweede deel in elk geval nog te geloven in een overwinning. Weer was de eerste mogelijkheid voor Volland. Halverwege deel twee moest Oblak bij enkele opeenvolgende Duitse pogingen zelfs binnen een paar seconden drie keer handelend ingrijpen.

Aangezien Leverkusen bleef aandringen kwam er steeds meer ruimte voor de thuisclub. Maar zelfs in een situatie van vijf aanvallers tegen drie verdedigers slaagden de Spanjaarden er niet in daarvan te profiteren.