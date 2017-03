AS Monaco schakelt Manchester City uit

MONTE CARLO - De ongebreidelde aanvalsdrift en het omvangrijke scorende vermogen van AS Monaco zijn Manchester City woensdagavond in de Champions League fataal geworden. De Engelse ploeg, die thuis met 5-3 had gewonnen, ging in de return pijnlijk onderuit: 3-1. Daardoor schaarde Monaco zich voor de vier keer bij de laatste acht op het kampioenenbal.

Door ANP - 15-3-2017, 22:43 (Update 15-3-2017, 22:50)

De swingende thuisploeg leidde al na amper een half uur met 2-0 door treffers van Kylian Mbappé en Fabinho. Het onherkenbare City schoot voor de rust niet één keer op het Franse doel. Na de pauze ging er veel meer dreiging uit van de club uit Manchester. Een treffer van Leroy Sané bleek echter niet genoeg. Tiemoué Bakayoko kopte de thuisploeg in de 77e minuut naar de kwartfinales.

Pep Guardiola beleefde op de Engelse bank een persoonlijk dieptepunt. Als coach van Barcelona en Bayern München werd hij met zijn ploeg nog nooit al in deze fase van de Champions League uitgeschakeld.

Franse stormloop

Op de dag van de wedstrijd moest succestrainer Leonardo Jardim van Monaco nog een flinke tegenslag incasseren. Scherpschutter Radamel Falcao bleek niet fit genoeg om te kunnen spelen. Hij werd echter nauwelijks gemist bij de thuisploeg.

Het onstuimige Monaco kwam al in de achtste minuut op voorsprong door een treffer van de schotvaardige tiener Mbappé (1-0). Manchester City bleek totaal niet bestand tegen de Franse stormloop. Van de tactische plannen van Guardiola kwam niets terecht. In het Franse offensief kon 2-0 niet uitblijven. Na een soepele aanval over links schoot Fabinho raak, 2-0. Het was de 125e treffer voor Monaco dit seizoen (alle competities).

Na de pauze liet ook City zich aanvallend eindelijk gelden. Met name Sergio Agüero miste echter scherpte. In de 71e minuut profiteerde Sané van een matige redding van doelman Danijel Subasic. Even leek AS Monaco uitgeschakeld, maar Bakayoko zorgde al snel weer voor de benodigde marge van twee treffers. De thuisploeg hield daarna goed stand.