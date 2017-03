AS Monaco zonder Falcao

MONTE CARLO - AS Monaco moet het woensdagavond in de Champions League doen zonder aanvaller Radamel Falcao. De Colombiaanse spits is voor de return tegen Manchester City niet fit genoeg. Hij had de afgelopen weken last van zijn lies. Falcao maakte afgelopen zaterdag tegen Girondins Bordeaux (2-1) als invaller nog wel zijn rentree, maar kreeg toen in de slotfase weer een flinke schop te verduren.

Door ANP - 15-3-2017, 20:16 (Update 15-3-2017, 20:16)

Falcao vervulde drie weken geleden in de eerste wedstrijd in Manchester (5-3) een hoofdrol. Hij scoorde twee keer, maar miste ook een strafschop. In de voorhoede speelt Monaco met aanvoerder Valère Germain en Kylian Mbappé (18). De laatste bekroonde in Manchester zijn eerste basisplaats in de Champions League met een doelpunt. Falcao zit ook niet op de bank.