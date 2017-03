Slechts 10.000 tickets voor finalisten EL

ANP Slechts 10.000 tickets voor finalisten EL

ZÜRICH - Indien Ajax dit seizoen de finale van de Europa League haalt, krijgt de Amsterdamse club niet meer dan 10.000 tickets voor de eigen aanhang toegewezen. De Europese voetbalunie UEFA maakte woensdag de verdeling van de 48.000 toegangsbewijzen bekend. De eindstrijd is op 24 mei in de Friends Arena in Stockholm.

Door ANP - 15-3-2017, 18:56 (Update 15-3-2017, 18:56)

Naast 20.000 kaarten voor de twee finalisten zullen 17.000 tickets wereldwijd in de vrije verkoop gaan via de website van de UEFA. Het resterende aantal van 11.000 komt terecht bij onder meer het Zweedse organisatiecomité, de nationale bonden, de commerciële partners en de zendgemachtigden. De prijzen lopen van 45 euro tot 150 euro uiteen.

De UEFA kreeg vorig jaar veel kritiek op de keuze van het St-Jacob Park in Basel voor de finale van de Europa League. In het relatief kleine stadion konden slechts 35.000 toeschouwers het duel tussen Sevilla en Liverpool (3-1) bezoeken. Beide clubs kregen toen 9000 tickets toegewezen.

Ajax moet donderdag in de achtste finales van de Europa League op eigen veld een achterstand van 1-2 tegen FC Kopenhagen goedmaken.