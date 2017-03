ADO twee duels zonder Beugelsdijk

ANP ADO twee duels zonder Beugelsdijk

DEN HAAG - In de strijd tegen degradatie moet ADO Den Haag het in de komende wedstrijden tegen AZ (zondag) en Roda JC (2 april) zonder Tom Beugelsdijk doen. De beroepscommissie van de KNVB handhaafde de straf die de tuchtcommissie de verdediger eerder oplegde. Dat vonnis van drie duels schorsing waarvan één voorwaardelijk was conform de eis van de aanklager.

Door ANP - 15-3-2017, 17:58 (Update 15-3-2017, 17:58)

Beugelsdijk werd schuldig bevonden aan het maken van een slaande beweging richting tegenstander Joachim Andersen in de thuiswedstrijd op 24 februari tegen FC Twente (1-1). Het incident ontging de arbitrage. Op basis van de tv-beelden kreeg Beugelsdijk van de aanklager een schikkingsvoorstel, dat door ADO en de speler werd afgewezen.

Door zijn beroepszaak, na de veroordeling door de tuchtcommissie, mocht hij in de voorgaande twee duels met FC Utrecht (1-1) en NEC (1-0) nog gewoon meedoen.