Leonardo tekent bij FC Eindhoven

ANP Leonardo tekent bij FC Eindhoven

EINDHOVEN - Leonardo heeft een contract tot het einde van het seizoen getekend bij FC Eindhoven. Dat liet de club uit de Jupiler League woensdag weten. In de verbintenis is een optie voor nog een jaar opgenomen. De Braziliaanse aanvaller is per direct inzetbaar.

Door ANP - 15-3-2017, 16:35 (Update 15-3-2017, 16:35)

Eerder speelde Leonardo in Nederland bij Feyenoord en Ajax. In het buitenland kwam hij onder meer uit voor Red Bull Salzburg en het Australische Newcastle United Jets.

Hij trainde al enige tijd bij Eindhoven.