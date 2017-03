Dolberg gelooft in Ajax

ANP Dolberg gelooft in Ajax

AMSTERDAM - Kasper Dolberg heeft er alle vertrouwen in dat Ajax donderdag ten koste van FC Kopenhagen de kwartfinales van de Europa League bereikt. ,,Want ik vind dat wij beter kunnen voetballen'', blikt hij vooruit op de tweede krachtmeting met de beste ploeg van zijn geboorteland.

Door ANP - 15-3-2017, 16:17 (Update 15-3-2017, 16:17)

Ajax start de return in de achtste finales met een achterstand van 2-1. Dolberg maakte vorige week het enige doelpunt van zijn ploeg. Een tweede treffer van hem werd in de slotfase afgekeurd. Voor het eerst in weken leek hij weer op die succesvolle spits van voor de winterstop. Prompt scoorde hij zondag tegen FC Twente tweemaal (3-0).

,,Ik ben blij dat ik weer een beetje scoor'', zei Dolberg. ,,Ik speelde een tijdje niet zoals ik wilde. Ik probeer het team te helpen en ik geloof ook dat er nu weer doelpunten bijkomen. We ontvangen Kopenhagen op een fantastische plek'', doelde hij op een stijf uitverkochte ArenA. ,,Ik vind onze fans heel trouw. Ze vragen veel van ons, maar wat wil je bij een club met zo´n geschiedenis. Maar als je als speler je niveau haalt, dan is alles goed.''