Mourinho: Pogba kan er niets aan doen

LONDEN - De kritiek op Paul Pogba neemt toe. De Franse middenvelder laat te weinig zien bij Manchester United, vooral als zijn prestaties worden afgezet tegen zijn exorbitante salaris. Coach José Mourinho nam het woensdag voor de international op.

Door ANP - 15-3-2017, 16:15 (Update 15-3-2017, 16:15)

,,Het is niet de schuld van hem dat hij tien keer zo veel verdiend als vergelijkbare spelers in het verleden'', zei de trainer. ,,Het is ook niet zijn fout dat hij multimiljonair is, terwijl andere mensen te weinig geld hebben om rond te komen. Wat ik wel weet is dat Paul met niets is begonnen en alles op eigen kracht heeft bereikt.''

Mourinho is tevreden over zijn spel. ,,Hij staat onder druk omdat hij achtervolgd wordt door jaloerse personen. Zo zit de wereld kennelijk in elkaar. Ik ben er trots op dat hij zich van niemand iets aantrekt en gewoon zijn eigen gang blijft gaan. Ik ben blij met hem.''