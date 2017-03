Ajax staat zonder Klaassen voor hels kwarwei

ANP Ajax staat zonder Klaassen voor hels kwarwei

AMSTERDAM - Zonder de geschorste Davy Klaassen wil Ajax donderdag in een bomvolle ArenA voor het eerst in veertien jaar een kwartfinale van een Europees bekertoernooi bereiken. Ook trainer Peter Bosz twijfelt er niet aan dat hij zijn aanvoerder zal missen tijdens de return tegen FC Kopenhagen in de Europa League. ,,Natuurlijk wil je Davy er altijd bij hebben.''

Door ANP - 15-3-2017, 15:57 (Update 15-3-2017, 16:05)

De 24-jarige middenvelder is dit seizoen uitgegroeid tot de absolute leider van de huidige nummer twee van de eredivisie. Klaassen is niet alleen met zijn doelpunten en assists de meest waardevolle speler van zijn ploeg. ,,Davy gaat ook altijd voorop in de strijd en is ook al een tijdje onze man in grote vorm'', weet Bosz. ,,En hij kan het doelpunt maken wat we nodig hebben'', doelde hij op de nipte nederlaag van vorige week in de hoofdstad van Denemarken (2-1).

Als de schijn niet bedriegt dan mag de negentienjarige Donny van de Beek de positie van Klaassen innemen tijdens de krachtmeting met de best presterende club van Scandinavië. Bosz kan alleen maar hopen dat zijn meest ervaren spelers de leidende rol van Klaassen in het veld overnemen. ,,Dat mogen we wel van ze verwachten'', sprak hij over voetballers als Lasse Schöne en Joël Veltman.

In de strijd om eindelijk weer eens een plek in een Europese kwartfinale wil Ajax vooral doen waar het goed in is. ,,We kunnen niet hoger dan zij springen en we zijn ook fysiek niet sterker'', weet Bosz. ,,Maar we kunnen wel beter voetballen. Dat hebben we vorige week na een valse start en een tegentreffer na 27 seconden ook laten zien.''