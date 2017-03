Kalou langer bij Hertha BSC

ANP Kalou langer bij Hertha BSC

BERLIJN - Aanvaller Salomon Kalou heeft zijn contract bij Hertha BSC verlengd. ,,We zijn blij datSalomon, hoewel hij andere aanbiedingen op zak had, besloten heeft bij ons te blijven'', meldde manager Michael Preetz woensdag. ,,Hij is een van de pijlers van onze ploeg.'' Het contract van de oud-Feyenoorder, die in 2014 overkwam van Chelsea, liep komende zomer af.

Door ANP - 15-3-2017, 15:07 (Update 15-3-2017, 15:07)

Over de lengte van de nieuwe verbintenis werden geen mededelingen gedaan. Volgens Bild heeft de Ivoriaan zich tot de zomer van 2020 verbonden aan de club uit de Duitse Bundesliga. Eerder legde Hertha aanvaller en aanvoerder Vedad Ibisevic al tot medio 2019 vast. ,Ik voel me hier thuis en ik wil eraan meewerken dat de ploeg zich verder blijft ontwikkelen'', liet Kalou optekenen. De 31-jarige aanvaller was dit jaar in zestien wedstrijden goed voor zes doelpunten en vier assists.