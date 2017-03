Shakespeare wint met Leicester ook in Europa

LEICESTER - Het kan even niet op bij Leicester City. De regerend landskampioen uit Engeland lijkt na het ontslag van trainer Claudio Ranieri, een kleine drie weken terug, de weg omhoog gevonden te hebben. Na twee overwinningen in de competitie won Leicester dinsdag met Craig Shakespeare ook in de Champions League. De 2-0 in eigen stadion in de achtste finales tegen Sevilla was genoeg om de kwartfinales te bereiken.

De doelpunten kwamen op naam van Wes Morgan en Marc Albrighton. Kasper Schmeichel stopte in de slotfase een strafschop. De doelman van Leicester speelde in de door zijn club met 2-1 verloren uitwedstrijd tegen Sevilla al een hoofdrol. Ook in Spanje stopte de Deen namelijk een strafschop.

Een dag na die wedstrijd in Sevilla besloot het bestuur van Leicester om succescoach Ranieri weg te sturen. Het leek er eerst op dat de Engelse club direct een vervanger voor de Italiaan zou halen om de club te behoeden voor degradatie. Assistent Shakespeare kreeg het vertrouwen, en na overwinningen op Liverpool (3-1) en Hull City (ook 3-1) hoorde hij dat hij het seizoen af mag maken.

Strafschop

Tegen Sevilla ontsnapte Leicester in de beginfase. De Fransman Samir Nasri was dicht bij de openingstreffer. Schmeichel liet zich in de korte hoek net niet verrassen en tikte de bal naast. De thuisclub had zelf meer geluk. Bij een vrije trap ging de bal via het been van de Jamaicaanse verdediger Morgan, die het zelf niet in de gaten had, in het doel van Sevilla.

Aan het begin van de tweede helft ontsnapte de thuisclub voor een tweede keer. Een schot van ver van Sergio Escudero belandde op de lat. Een minuut later was het via Albrighton aan de andere kant wel raak: 2-0. Toen Nasri na een opstootje met Jamie Vardy met rood moest vertrekken, leek het duel gespeeld. Sevilla kreeg met tien man nog een strafschop, maar Schmeichel voorkwam een verlenging.