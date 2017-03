Juventus verslaat FC Porto opnieuw

ANP Juventus verslaat FC Porto opnieuw

TURIJN - Juventus heeft zich dinsdag in de achtste finales van de Champions League niet laten verrassen. De Italiaanse kampioen was op eigen veld opnieuw te sterk voor FC Porto (1-0). Het eerste duel in Portugal eindigde vorige maand in 2-0 in het voordeel van de 'Oude Dame' uit Turijn.

Door ANP - 14-3-2017, 22:42 (Update 14-3-2017, 22:59)

FC Porto streed vanaf de 42e minuut voor een verloren zaak na een domme handsbal van verdediger Maxi Pereira. De Uruguayaan kreeg rood en Paulo Dybala benutte de strafschop. Van enige spanning was daarna geen sprake meer, ook al doordat de Braziliaan Tiquinho Soares namens de bezoekers kort na de pauze een droomkans miste (voorlangs).

De uitschakeling van FC Porto betekende ook weer een persoonlijke nederlaag voor doelman Iker Casillas in de prestigestrijd met vakbroeder Gianluigi Buffon. De Spaanse goalie moest in de knock-outfase van de Champions League met Real Madrid ook al drie keer zijn meerdere erkennen in de Italiaanse topploeg, waarbij Buffon sinds 2001 het doel verdedigt. Casillas (35) werkte in Turijn zijn 164e wedstrijd in de Champions League af. Daarmee is hij de onbetwiste recordhouder. Buffon (39) kwam voor de 103e keer in actie op het kampioenenbal.

Rood

Beide routiniers moesten in de wisselvallige eerste helft diverse keren handelend optreden. In de 42e minuut liet Casillas zich echter lichtelijk verrassen door een kopbal van Alex Sandro. De rebound was voor Gonzalo Higuaín, die zijn inzet door een curieuze keepersactie van Pereira zag stranden. De Uruguayaan kreeg rood voor zijn rare ingreep waarna Dybala de strafschop verzilverde, 1-0.

Soares had het duel na de rust weer tot leven kunnen brengen, maar faalde jammerlijk. Mede daardoor bereikte Juventus vrij simpel voor de tiende keer de kwartfinales in de Champions League.