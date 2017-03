Spurs hoopvol over Kane

ANP Spurs hoopvol over Kane

LONDEN - De nieuwe enkelblessure bij aanvaller Harry Kane van Tottenham Hotspur lijkt mee te vallen. De Engelse club bevestigde dinsdagavond dat de trefzekere spits weer schade had opgelopen aan het bandenstelsel in zijn rechterenkel. ,,Het lijkt op de blessure die hij in september opliep tegen Sunderland, maar het wordt niet als zo ernstig beschouwd'', liet Tottenham op de website weten.

Door ANP - 14-3-2017, 22:33 (Update 14-3-2017, 22:33)

Kane moest zondag in de bekerwedstrijd tegen Millwall (6-0) al vroeg uitvallen. Even bestond de vrees dat zijn seizoen voorbij was. De topscorer van de Premier League (negentien goals) stond na zijn eerdere enkelblessure zeven weken aan de kant. Tottenham vermeldde nog niet hoe lang Kane deze keer uit de roulatie zal zijn.

Aanvaller Vincent Janssen mocht tegen Millwall niet meteen invallen voor zijn gehavende ploeggenoot. In de 74e minuut kwam de bankzitter alsnog het veld in waarna hij snel tot scoren kwam. Mogelijk krijgt de voormalige AZ-spits door de nieuwe blessure bij Kane nu nog wat meer speeltijd bij de Spurs.