Torres keert terug bij Atlético Madrid

MADRID - Fernando Torres maakt woensdag deel uit van de selectie van Atlético Madrid voor de wedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen Bayer Leverkusen. De Spaanse aanvaller liep begin maart in de competitiewedstrijd tegen Deportivo la Coruña een blessure aan zijn hoofd op. Torres werd zelfs tijdelijk in het ziekenhuis opgenomen nadat hij hard met zijn hoofd op de grond was terechtgekomen en roerloos bleef liggen. Hij werd bewusteloos van het veld gedragen.

Door ANP - 14-3-2017, 21:21 (Update 14-3-2017, 21:21)

Trainer Diego Simeone maakte dinsdag bekend dat Torres weer beschikbaar is en in de groep van woensdag is opgenomen. Atlético verdedigt tegen Bayer een voorsprong van 4-2 uit de uitwedstrijd. Als Atlético het thuisduel goed doorkomt, staat de club voor het vierde jaar op rij in de kwartfinales.