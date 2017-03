Lukaku houdt Everton af

ANP Lukaku houdt Everton af

LIVERPOOL - De Belgische international Romelu Lukaku heeft bij nader inzien toch geen trek in een nieuw contract bij Everton, de club van trainer Ronald Koeman. De begeerde aanvaller kon tegen een weeksalaris van niet minder dan 160.000 euro bijtekenen tot de zomer van 2022. Nooit eerder deed de club uit Liverpool een voetballer zo'n hoog aanbod. Om nog onduidelijke redenen heeft Lukaku het vorstelijke voorstel echter afgewezen.

Door ANP - 14-3-2017, 20:44 (Update 14-3-2017, 20:44)

Volgens berichten in de Britse media mikt de 23-jarige spits op een topclub, die in de Champions League uitkomt. Een rentree bij Chelsea zou bij hem hoog op het verlanglijstje staan. Hij vertrok in 2014 bij de Londense club voor een bedrag van circa 34 miljoen euro. Everton zou nu ruim het dubbele bedrag voor hem willen ontvangen bij een onverhoopte transfer.

Lukaku, dit seizoen al goed voor negentien treffers, ligt nog tot medio 2019 vast. Zijn manager Mino Raiola liet onlangs nog weten dat zijn cliënt voor 99,9 procent zou bijtekenen bij Everton.