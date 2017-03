Dortmund draait warm voor Bayern

ANP Dortmund draait warm voor Bayern

OSNABRÜCK - Borussia Dortmund heeft dinsdag zonder veel problemen de laatste vier bereikt in het Duitse bekertoernooi. De ploeg van trainer Thomas Tuchel was in Osnabrück met 3-0 te sterk voor derdeklasser Sportfreunde Lotte. De treffers vielen na de rust en kwamen op naam van Christian Pulisic, André Schürrle en Marcel Schmelzer. Sterspeler Pierre-Emerick Aubameyang ontbrak bij Borussia wegens een blessure.

Door ANP - 14-3-2017, 20:28 (Update 14-3-2017, 20:28)

In de halve finales speelt de club uit Dortmund tegen titelhouder Bayern München, dat begin deze maand Schalke 04 met 3-0 uitschakelde. Het bekerduel van Borussia met Lotte kon twee weken geleden niet doorgaan wegens sneeuwval.