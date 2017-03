'Beste manier om te verdedigen is goals maken'

MONACO - Trainer Pep Guardiola is woensdag met Manchester City niet van plan om tegen Monaco extra verdedigend te gaan spelen. Als de Engelse voetbalclub dat doet, is het volgens de Spaanse coach vragen om problemen. ,,De beste manier om te verdedigen is het maken van doelpunten'', zei hij dinsdag in zijn vooruitblik op de return in de achtste finales van de Champions League.

Door ANP - 14-3-2017, 19:59 (Update 14-3-2017, 20:16)

De aandacht voor het duel is groot. Manchester City won drie weken terug de spectaculaire thuiswedstrijd met 5-3. ,,Het zou een grote fout zijn om alleen maar te denken aan de dingen die we in die wedstrijd gedaan hebben, en juist vergeten wat we in de wedstrijd van woensdag moeten doen. Monaco is een fantastische ploeg'', aldus Guardiola, die de vorige zes seizoenen, als trainer van FC Barcelona en Bayern München, steeds minimaal de halve finales van de Champions League bereikte.

Guardiola verwees zijn spelers de voorbije dagen meermaals naar de return van FC Barcelona tegen Paris Saint-Germain. De Spaanse kampioen maakte een achterstand van 4-0 uit de eerste wedstrijd goed en zegevierde vorige week met 6-1. ,,De wedstrijd in Monaco is pas afgelopen als de scheidsrechter echt voor het einde heeft gefloten. We zullen tot de laatste seconde scherp en alert moeten zijn'', vertelde de coach van de huidige nummer drie uit de Engelse competitie. ,,Ik kan ze daar niet vaak genoeg van overtuigen.''

Ook Monaco haalt de tweestrijd van Barcelona tegen Paris Saint-Germain er graag bij. ,,We geloven erin. We zullen blijven strijden en gaan uiteindelijk verder naar de volgende ronde'', aldus spits Radamel Falcao, die na een blessure op tijd fit hoopt te zijn.