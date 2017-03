Huiswerk voor eredivisieclubs

WAGENINGEN - De achttien eredivisieclubs hebben na een tweedaagse vergadersessie in Wageningen nogal wat huiswerk voor de komende maanden meegekregen. De directies zullen een beslissing moeten gaan nemen over een mogelijke nieuwe competitie-opzet. Aanvankelijk lagen liefst zeven verschillende modellen op tafel. ,,Na een goede en open discussie hebben we dit aantal weten terug te brengen tot drie'', liet directeur Hans Nijland van FC Groningen dinsdag weten.

14-3-2017

De eerste optie betreft een eredivisie met achttien clubs, met na de reguliere competitie een kampioenspoule met zes teams, die in een halve competitie om de titel strijden. Optie 2: een eredivisie van zestien clubs, met een kampioenspoule van zes teams, die in een volledige competitie om de titel strijden. Optie 3: de huidige competitie-opzet blijft ongewijzigd.

In de eerste optie speelt de top zes in totaal 39 duels, na 34 wedstrijden in de normale competitie. Voor de andere twaalf clubs staat in de zogenoemde tweede fase nog een Europees ticket op het spel, plus de strijd tegen degradatie. Bij de tweede optie, met zestien clubs, speelt de top zes in totaal veertig duels. De andere tien ploegen strijden dan eveneens nog om een Europees ticket en tegen degradatie.

Jacco Swart, directeur van de belangenorganisatie van de eredivisie (ECV), zei dinsdag na de vergaderingen in Wageningen dat de eredivisieclubs de komende tijd in groepjes met elkaar verder gaan praten. ,,We willen duidelijk krijgen welke plannen haalbaar dan wel kansloos zijn. We gaan in de besluitvorming stap voor stap te werk. Ook de Jupiler League zal in het proces worden betrokken.''