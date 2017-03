Manolev in Bulgaarse selectie voor Oranje

SOFIA - Stanislav Manolev keert voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen het Nederlands elftal terug in de selectie van Bulgarije. De 31-jarige Manolev was uit beeld geraakt voor de nationale ploeg, maar krijgt tegen Oranje toch weer een kans. De Bulgaarse rechtsback speelde in het verleden voor PSV en staat nu onder contract bij CSKA Sofia, waar hij vaak op het middenveld speelt.

Bondscoach Peter Hoebtsjev van Bulgarije maakte dinsdag een selectie van 26 spelers bekend, met naast Manolev nog een oude bekende: Nikolai Michailov. De 28-jarige doelman stond een paar jaar onder de lat bij FC Twente en speelt nu bij de Turkse tweedeklasser Mersin Idmanyurdu. In het Bulgaarse elftal moet de keeper zich meestal schikken in een rol als reserve, achter eerste keus Vladislav Stojanov.

Bulgarije staat na vier wedstrijden in groep A van de WK-kwalificatie op de vierde plaats met zes punten, één minder dan Oranje. Beide ploegen treffen elkaar volgende week zaterdag in Sofia.