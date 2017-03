Monaco stoomt Falcao klaar voor return

MONACO - De medische staf van AS Monaco doet er alles aan om Radamel Falcao op tijd klaar te stomen voor de return in de Champions League tegen Manchester City. De Colombiaanse spits had de afgelopen weken wat last van zijn lies. Falcao maakte zaterdag tegen Girondins Bordeaux (2-1) als invaller zijn rentree en kreeg toen in de slotfase weer een flinke schop te verduren.

Door ANP - 14-3-2017, 13:28 (Update 14-3-2017, 13:43)

,,Het was een zware tik, maar hopelijk ben ik op tijd in orde'', zei Falcao. 'El Tigre', zoals zijn bijnaam luidt, trainde maandag nog apart van de groep. De verwachting is desondanks dat hij woensdag aan de aftrap staat van de thuiswedstrijd tegen Manchester City in de achtste finales. Monaco verloor drie weken geleden in een spectaculaire wedstrijd met 5-3. Falcao maakte twee prachtige doelpunten, maar miste in Manchester ook een strafschop.

De club uit het prinsdom moet in het eigen Stade Louis II minimaal twee keer scoren om door te gaan. ,,We geloven erin dat we dat kunnen'', aldus Falcao. Doelpunten maken gaat de ploeg van trainer Leonardo Jardim dit seizoen makkelijk af. In de Ligue 1 staat de teller na 29 duels al op 84 doelpunten. Zestien daarvan kwamen van Falcao.

Monaco mist de geblesseerden Gabriel Boschilia en Guido Carrillo, Kamil Glik is geschorst. De Braziliaanse verdediger Jemerson is na een schorsing juist weer beschikbaar. Als Falcao kan starten, moet Jardim beslissen of hij Valère Germain of Kylian Mbappé voorin aan zijn aanvoerder koppelt. De achttienjarige Mbappé bekroonde in Manchester zijn eerste basisplaats in de Champions League met een doelpunt.